Бензин в РФ в ноябре подешевел в среднем на 0,8%

При этом производители бензина снизили оптовые цены на 9,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в ноябре 2025 года снизились на 0,8% по сравнению с октябрем. При этом производители бензина снизили оптовые цены на 9,6%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в ноябре увеличились на 12,8%.

По данным статистики, снижение цен на бензин отмечалось в 41 субъекте Российской Федерации, заметнее всего - в Чеченской Республике (-11,6%). При этом рост цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 31 субъекте Российской Федерации, сильнее всего он наблюдался в Еврейской автономной области (+3,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период потребительские цены на бензин выросли на 0,4% и 0,7% соответственно.

Цены производителей на бензин в ноябре к октябрю в среднем снизились на 9,4%. "Почти во всех субъектах Российской Федерации бензин стал дешевле", - отмечается в материалах Росстата.

Снижение цен на бензин наблюдалось в Нижегородской области (-21,6%), Пермском крае (-21,5%), Республике Коми (-19,8%), Волгоградской области (-11,8%), Рязанской области (-11,7%), Москве (-11,6%). Рост цен отмечен в Ленинградской области (+5,1%), а также в Иркутской и Кемеровской областях (+1,1%).

В Астраханской и Сахалинской областях цены на бензин остались на уровне октября 2025 года.

Цены производителей на нефть снизились на 7% (по сравнению с декабрем 2024 года они снизились на 33,2%). Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом к сентябрю снизились на 0,9%.