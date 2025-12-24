Росстат: задолженность по зарплате в РФ в ноябре составила 1,77 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец ноября 2025 года, составила 1 млрд 770,4 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате снизилась на 386 млн рублей (или на 17,9%), в годовом выражении - увеличилась на 1 млрд 44 млн рублей (или в 2,4 раза).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец ноября 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 318,9 млн рублей (74,5%), в 2024 году - 330 млн рублей (18,6%), в 2023 году и ранее - 121,5 млн рублей (6,9%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец ноября 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 52,8%, обрабатывающие производства - 19,6%, добыча полезных ископаемых - 5,3%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 4%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 3,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 3,6%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 3,2%, транспортировка и хранение - 3,2%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 2,7%, деятельность в области информации и связи - 1%, образование - 0,4%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,2%, финансовая и страховая деятельность - 0,1%, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,1%.