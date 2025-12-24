ЦБ расширит перечень признаков мошеннических операций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банк России с 1 января 2026 года расширит перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12, говорится в материалах регулятора.

В частности, к новым признакам отнесено превышение установленного норматива времени обмена данными между банковской картой, включая токенизированную, и банкоматом при бесконтактной операции. Норматив устанавливается Национальной системой платежных карт (НСПК).

Еще одним признаком станет уведомление НСПК банка о риске мошенничества при переводе средств. В качестве примера ЦБ приводит случаи раскрытия данных платежной карты или других электронных средств платежа посторонним лицам.

В перечень также включены ситуации, когда за 48 часов до перевода была изменена информация о номере телефона в онлайн-банке или на портале "Госуслуги". Дополнительным фактором риска станет обнаружение на устройстве клиента, используемом для переводов, признаков мошенничества - например, вредоносного программного обеспечения, изменения операционной системы или провайдера связи, что может указывать на удаленный доступ злоумышленников к счету.

Мошеннической будет считаться и попытка внесения наличных на счет с использованием токенизированной карты через банкомат, если владелец счета - потенциальный получатель средств - в течение предыдущих 24 часов совершал трансграничный перевод физическому лицу на сумму более 100 тыс. рублей.

Еще один признак - перевод денег человеку, с которым у отправителя не было финансовых операций в течение последних шести месяцев, если менее чем за 24 часа до этого клиент перевел сам себе из другого банка через Систему быстрых платежей сумму свыше 200 тыс. рублей.

Кроме того, Банк России будет применять ограничения в случаях, когда сведения о получателе средств содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Этот признак начнет действовать с момента запуска системы - с 1 марта 2026 года.