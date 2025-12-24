ФАС: наценки на продукты "первой цены" в торговых сетях снизились на 17,5 п.п.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень наценок на продукты "первой цены" в федеральных торговых сетях снизился на 17,5 п.п. В 2021 году средняя розничная наценка на такие товары составляла 22,2%, а в 2025 году - 4,7%, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Это стало результатом комплексной работы ФАС России с участниками рынка. Ведомство регулярно запрашивает информацию для анализа ценообразования, рассылает предупреждения о недопустимости необоснованного завышения цен в периоды повышенного спроса. Также служба взаимодействует с крупнейшими сетями по вопросам развития практики заключения двусторонних долгосрочных договоров поставки и добровольных ограничений наценок", - говорится в сообщении.

Обязательства по ограничению до 5% наценок на отдельные позиции в каждой категории социально значимых продуктов питания соблюдают торговые сети группы лиц "Х5", в четырех категориях (хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, сахар-песок и "борщевой набор") - сети "Магнит", "Ашан" и "Атак". Кроме того, "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Атак" установили наценки до 10% на отдельные позиции в каждой категории социально значимых товаров, а "Бристоль", "Магнолия", "Азбука вкуса", "Мария Ра" - в некоторых категориях, отметили в ФАС.

В регионах органы власти заключают с хозяйствующими субъектами соглашения о стабилизации цен в рамках разработанного ФАС России постановления правительства. По состоянию на декабрь 2025 года такие соглашения заключены в 72 регионах с участием 15 115 хозяйствующих субъектов, среди которых 272 производителя, 55 оптовых организаций, 14 643 организации торговли, 145 аптек. В ФАС добавили, что с начала года количество регионов увеличилось на 30, а участников - на 1 822.