Годовая инфляция в России с 16 по 22 декабря замедлилась до 5,98%

Недельная инфляция составила 0,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ на неделе с 16 по 22 декабря замедлилась до 5,98% с 6,08% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей экономической ситуации.

Недельная инфляция составила 0,2%.

На продовольственные товары цены изменились на 0,27%, в том числе на плодоовощную продукцию на 2,28%, на остальные продукты питания - на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг - 0,34%.