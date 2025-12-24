"Яндекс такси": стоимость такси из центра Москвы в среду выросла на 15%

С 16:30 повышенный спрос чаще фиксировался в ЦАО, юго-западных, западных и северо-западных районах, а также на севере города

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цены на такси во второй половине дня в Москве в среднем выше на 15% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс такси".

"Из-за непогоды и роста числа желающих уехать из центра Москвы во второй половине дня стоимость поездок на такси выросла в среднем на 15% относительно прошлой недели", - говорится в сообщении.

На отдельных направлениях изменения цены могли быть заметнее, отметили в компании, с 16:30 повышенный спрос чаще фиксировался в ЦАО, юго-западных, западных и северо-западных районах, а также на севере города. В южном, юго-восточном и восточном районах Москвы стоимость поездок вечером оставалась на уровне прошлой недели или ниже.

Цена поездки на такси рассчитывается автоматически, добавили в сервисе. Если заказов намного больше, чем свободных водителей рядом, то автоматически включается повышающий коэффициент. Он привлекает больше водителей на линию и помогает уехать тем, кто не может ждать и кому нужно уехать срочно.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень в связи с ожидаемым ухудшением погоды, а именно - из-за снега и сильного ветра. Речь идет о снегопаде, местами сильном, а также о вероятности налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в течение сегодняшнего дня после аномальных морозов температура будет стремительно повышаться.