Собянин: каждая пятая покупка в Москве совершается онлайн

Доля онлайн-продаж в Москве достигла 20%, отметил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Доля онлайн-продаж в столице достигла 20%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Крупнейшая отрасль экономики Москвы - торговля - сегодня переживает тоже системную трансформацию, связанную с бурным ростом доставки. Доля онлайн-продаж в Москве достигла 20%. Я думаю, этот показатель - один из самых крупных из всех мировых городов и по динамике, и по объему. Хорошо это или плохо - есть разные экспертные мнения, можем как угодно рассуждать, но уже 80% москвичей пользуются этими сервисами", - сказал мэр.

Он отметил, что меняется и концепция торговых центров в столице, которые все больше переходят преимущественно в досуговый формат. Правительство Москвы поддерживает эту тенденцию, в том числе с точки зрения согласования необходимой градостроительной документации.

"В первую очередь, тем, что мы максимально осторожно разрешаем какую-то глубинную трансформацию этих пространств. Стараемся, чтобы они остались и стали центрами культурной жизни округов, районов, трансформировались соответствующим образом", - пояснил Собянин.

По словам мэра, также столичные власти поддержали проекты трансформации порядка 26 бывших советских кинотеатров, которые в итоге стали районными культурными центрами "Места встречи", в которых есть торговля, услуги, детские клубы и кинотеатры.

"Что касается общепита с его тысячами разнообразных ресторанов, кафе и летних веранд, то эта отрасль стала новой визитной карточкой Москвы и как магнит притягивает к себе миллионы москвичей и туристов. У нас появился серьезный противник - Санкт-Петербург тоже заявляет о себе как о столице ресторанов и высокой кухни. Но я думаю, москвичи своего не упустят и не уступят первое место в этой отрасли. За успехами в целом отрасли туризма стоят миллионы талантливых, творческих и трудолюбивых москвичей и, конечно, поколения ветеранов, внесших свой неоценимый вклад в историю нашего города", - добавил он.