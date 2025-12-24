"Почта России" опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников

Сотрудников все еще "порядка 200 тыс.", уточнили в компании

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Почта России" в комментарии ТАСС опровергла информацию о происходящих у нее массовых увольнениях.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что сотрудники на почте увольняются "массово", а за год компанию покинули порядка 40 тыс. человек.

На конец ноября 2023 года в "Почте" работали 280 тыс. человек, для 115 тыс. тогда увеличивали оклады. Их "порядка двухсот" (тысяч - прим. ТАСС) и даже больше, уточнили ТАСС в пресс-службе, не называя конкретное число.

Тот факт, что госкомпания не сталкивается с массовыми увольнениями, она подкрепила цифрами. "Текучесть персонала в компании за 11 месяцев - 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли", - уточнили в "Почте России".