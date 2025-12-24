Каршеринг в Калининграде хочет завести электромобиль Eonyx

Приобрести машину планируется весной-летом

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Калининградский каршеринг планирует пополнить парк компактным электромобилем Eonyx местного производства, составив конкуренцию электросамокатам. Об этом сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" гендиректор "Кёниг-рент" Александр Навагин.

"Eonyx - наш молодой компактный бренд, мы очень надеемся, что у нас получится приобрести машину в каршеринг в начале сезона, весной-летом. Мы хотели бы попробовать [это сделать] и составить тем самым конкуренцию самокатам, для того чтобы развивать электромобильность и более безопасным сделать наш город от самокатчиков", - сказал Навагин.

Он напомнил, что в конце октября в Калининграде запустили каршеринг с электромобилями "Автотора". Модели "Амберавто А5" приобрела компания "Кёниг-рент". "Это проект, в первую очередь, для жителей региона. Мы дано планировали электрический каршеринг, для нас было открытием, что его в России до этого не было. Проект успешен, мы будем добавлять автомобили по мере выпуска новых", - сказал Навагин.

Использование электромобилей марки "Амберавто А5" в сервисе каршеринга - одна из инициатив в рамках соглашения, которое было подписано в 2024 году между АО "ТВЭЛ" (управляющая компания Топливного дивизиона Росатома, курирующая направление "Электромобильность"), ООО "Кениг Рент" и ООО "ВОЛЬТФУЕЛ" (Voltfuel) (оператор электрозарядных станций).

Калининградский автомобильный холдинг "Автотор" выпустил небольшую партию компактных электромобилей Eonyx и в дальнейшем сформирует основной объем производства новых электромобилей бренда в зависимости от спроса на рынке.