Россия и Абхазия согласовали объемы нефтепродуктов для республики

Нефтепродукты ввезут в Абхазию на беспошлинной основе

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Абхазия согласовали объемы беспошлинного вывоза нефтепродуктов из России для внутреннего потребления в Абхазии в 2026 году. Об этом сообщает Минэнерго Абхазии.

"Документ, предусматривающий согласованный объем нефтепродуктов для внутреннего потребления республики в 2026 году, подписан Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ, Министерством энергетики Абхазии, Министерством экономики Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения Абхазии необходимыми нефтепродуктами, что будет способствовать развитию экономики страны и улучшению качества жизни населения.

Беспошлинные поставки нефтепродуктов будут осуществляться в следующих количествах: бензин автомобильный с октановым числом менее 95 - 70 тыс. тонн, бензин автомобильный с октановым числом 95 или более, но менее 98 - 23 тыс. тонн, дизельное топливо - 30 тыс. тонн, битум нефтяной - 7 тыс. тонн, пропан - 2 тыс. тонн.