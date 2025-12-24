Авиакомпания "Аврора" совершила первый прямой рейс Хабаровск - Шанхай

Самолет отправляется из Хабаровска поздним вечером два раза в неделю

ШАНХАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Российский авиаперевозчик "Аврора" совершил первый прямой перелет из Хабаровска в Шанхай. Об этом свидетельствуют данные табло шанхайского международного аэропорта Пудун.

Маршрут обслуживает Airbus A319 на 128 кресел. Перелет из Хабаровска в китайский мегаполис занимает 4 часа, а в обратном направлении - 3 часа 50 минут.

Самолет отправляется из Хабаровска поздним вечером два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Из Шанхая перелеты выполняются в ночное время по понедельникам и четвергам. Рейсы запланированы до конца осенне-зимней навигации.

Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Они получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Ранее китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября 2026 года.