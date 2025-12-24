Стоимость палладия на NYMEX снижалась более чем на 10%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрировала снижение более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:20 мск, стоимость фьючерса на палладий снижалась на 10,07%, до $1 759 за тройскую унцию.

К 21:10 мск стоимость палладия замедлила снижение до $1 809 за тройскую унцию (-7,62%). В это же время фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года снижался на 1,73%, до $2 254,2 за тройскую унцию.