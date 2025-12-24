В ГД просят остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

Это противоречит политике РФ и ставит под угрозу здоровье, демографические показали и духовно-нравственные ценности, говорится в обращении первого зампреда комитета по контролю Дмитрия Гусева и председателя комитета по защите семьи Нины Останиной

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака по биометрии необходимо прекратить. С такой просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Центр биометрических технологий вместе с партнерами планирует запустить пилотный проект по онлайн-продаже товаров 18+ с использованием биометрической идентификации. Также о планах запустить эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы во втором-третьем кварталах 2026 года сообщал замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов.

"Просим вас прекратить проведение данного эксперимента и не допускать в дальнейшем противоречащих политике российского государства экспериментов, ставящих под угрозу здоровье, демографические показатели и традиционные духовно-нравственные ценности многонационального российского народа", - говорится в документе.

По словам депутатов, для проведения такого эксперимента необходимо введение экспериментального правового режима. Однако, отметили они, пока информация о введении такого режима отсутствует на сайте Минцифры РФ. Депутаты просят представить программу данного экспериментального режима. Такая программа, добавили парламентарии, должна содержать срок действия такого режима, срок участия региона в эксперименте, оценку рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу человека, безопасности страны.

"Если есть необходимость выполнять пилотные проекты, реализующие преимущества биометрических технологий при онлайн-продажах товаров с ограниченным оборотом, имеется возможность делать это, не увеличивая потребление гражданами России вредных для их здоровья товаров. Например, биометрические технологии вполне можно применять при онлайн продаже товаров для взрослых или иных товаров, не наносящих катастрофического ущерба здоровью населения", - отмечается в обращении.