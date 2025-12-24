СП: четверть новых инвестпроектов не достигли показателя по объему инвестиций

В отчете Счетной палаты также отмечается, что НИП показали недостаточную результативность как мера господдержки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый новый инвестиционный проект (НИП) не достиг показателя по объему инвестиций, также НИП показали недостаточную результативность как мера государственной поддержки. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ о реализации мер государственной инвестиционной поддержки, осуществляемой в рамках НИП.

"На момент проверки установлено, что НИП как мера государственной инвестиционной поддержки показали недостаточную результативность и не оказали значимого влияния на экономическую и инвестиционную активность предприятий. Каждый четвертый НИП не достиг планового показателя по объему инвестиций", - говорится в материалах.

Также, по данным отчета, на 1 августа 2025 года общий заявленный объем списания задолженности по 56 регионам составил 168,2 млрд рублей, при этом на реализацию НИП направляется 5,6% этой суммы (9,4 млрд рублей).

В отчете отмечается, что по состоянию на июнь 2025 года в целом по стране осуществлялась реализация 615 НИП. При этом Счетная палата отметила ежегодный рост количества проектов, исключаемых из сводного перечня НИП. "Всего за период 2021-2025 годов было исключено 439 проектов, или 71,3% от количества реализуемых НИП", - отмечается в материалах. По мнению контрольного ведомства, подобная статистика может свидетельствовать о снижении востребованности механизма НИП у регионов и постепенном сокращении интереса к этой мере государственной инвестиционной поддержки.

Недостатки НИП

Проверка Счетной палаты выявила несовершенство нормативно-правового регулирования НИП. Так, согласно отчету, принятые в 2025 года новые правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам не предусматривают формирования сводного перечня отобранных НИП и установления единых технико-экономических параметров проектов, а также осуществления мониторинга их реализации. Отсутствует требование о списании задолженности региона только после введения в эксплуатацию объекта, созданного для реализации НИП. Кроме того, в ходе проверки установлены случаи нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, направленных на создание объектов для НИП в различных субъектах РФ.

"По результатам аудита Счетная палата рекомендовала правительству доработать действующую нормативно-правовую базу в сфере реализации НИП, в том числе утвердить порядки формирования сводного перечня НИП, мониторинга их реализации и принятия решений об отказе в списании задолженности региона перед Российской Федерацией в случае выявления нарушений в рамках реализации НИП", - говорится в материалах.

"Рассчитываем, что правительство учтет наши замечания и предложения по итогам проверки и примет необходимые меры для того, чтобы механизм НИП стал действительно эффективным инструментом инвестиционной поддержки регионов", - отметил руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.

Комментарий Минэкономразвития

В Министерстве экономического развития (МЭР) РФ отметили, что оценка эффективности новых инвестиционных проектов, представленная в отчете Счетной палаты, сейчас является необъективной.

"В документе сведены воедино данные по разным механизмам государственной поддержки регионов, которые имеют различные цели, правила применения и горизонты реализации. Механизм НИП, действующий в рамках постановления правительства № 1704, и механизм списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам по постановлению № 79 являются разными инструментами и не предполагают общей отчетности или прямого сопоставления результатов", - сказали в МЭР.

Кроме того, в министерстве отметили, что выводы сделаны на основе промежуточной отчетности по состоянию на первый квартал 2025 года, тогда как значительная часть проектов находится в инвестиционной фазе.

"Более 160 из 615 НИП предусматривают ввод объектов после 2025 года, вплоть до 2039 года. В этих условиях оценка объема инвестиций и созданных рабочих мест до завершения строительства и запуска производств не отражает фактическую результативность механизма", - пояснили в МЭР.

В министерстве обратили внимание на то, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в 53 регионах введены в эксплуатацию объекты по 310 инвестиционным проектам, еще 295 проектов находятся в стадии строительства. Общий объем привлеченных инвестиций составил около 2,5 трлн рублей, создано почти 90 тыс. рабочих мест.

"НИП не является единственным инструментом поддержки регионов и рассматривается в составе широкой системы мер. Высвобождаемые средства направляются субъектами Российской Федерации также на социальные и инфраструктурные приоритеты, включая проекты, ориентированные на достижение национальных целей", - отметили в Минэкономразвития.