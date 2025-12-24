"М.Видео" начала продажи авто с разными типами двигателей на своем маркетплейсе

Купить авто онлайн можно будет во всех регионах кроме Дальнего Востока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "М.Видео" запустила продажи авто с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями на собственном маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "М.Видео" <...> объявляет о запуске новой категории на собственном маркетплейсе - продаже автомобилей с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями. Проект реализуется совместно с технологическим партнером - цифровой платформой E.car - и стал следующим этапом развития маркетплейса на фоне успешного запуска продаж электромобилей и мотоциклов, которые стартовали ранее", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на старте проекта доступны для покупки автомобили от шести брендов. В дальнейшем ассортимент будет расширяться по мере подключения новых партнеров. Стоимость автомобилей, доступных на маркетплейсе, варьируется от 1 890 000 до 7 700 000 рублей.

После оформления и оплаты заказа на маркетплейсе с покупателем связывается дилер для подтверждения параметров сделки, согласования условий передачи автомобиля и организации доставки. Взаимодействие с клиентом на этом этапе осуществляется напрямую дилером в рамках стандартных процедур оформления и логистики, объяснили эксперты.

По словам представителей компании, продажи автомобилей будут доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. На первом этапе запуск сервиса сосредоточен в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и другие города, где зафиксирован наиболее высокий спрос на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров.