"Выберу.ру" рассказал о наиболее ощутимых статьях расходов россиян в 2025 году

По данным опроса финансового маркетплейса, ими стали лечение домашних животных, ремонт и покупка квартиры

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Наиболее ощутимой статьей расходов для 17% россиян в 2025 году стало лечение домашних животных, для 21% граждан - ремонт (в 2024 г. - 18%), а для 19% - покупка квартиры или строительство дома. Об этом говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть у ТАСС).

По данным опроса, расходы, связанные со сменой места жительства, назвали своей главной тратой уходящего года 11% респондентов (6% в 2024 году). Замыкают пятерку самых значимых трат путешествия, этот пункт отметили 10% респондентов.

При этом среди россиян в возрасте до 30 лет самой частой тратой является переезд в другой город и путешествия, об этом заявили 28% и 24% соответственно. В возрастной группе от 30 до 45 лет лидируют покупка квартиры и ремонт - 38% и 31%. А у респондентов в возрасте 45-65 лет на первый план выходят ремонт жилья и лечение животных - 36% и 28%.

В Москве и Санкт-Петербурге покупку недвижимости в качестве крупнейшей траты указали 32% респондентов, тогда как в регионах Сибири и Дальнего Востока этот показатель составил 26%, при более высокой доле расходов на переезд - 29%. В южных регионах и на Северном Кавказе заметно выше доля расходов на строительство и ремонт частных домов - 39% против среднероссийских 31%, а лечение животных оказалось наиболее распространенной статьей крупных трат в городах с населением от 1 млн человек, где этот показатель достиг 35%.

Кроме того, по данным опроса, 47% опрошенных россиян в 2025 году финансировали крупные траты за счет накоплений (в 2024 году - 52%). При этом доля тех, кто использовал кредиты или рассрочки, выросла с 28% до 35% за год. Также 62% опрошенных заявили, что заранее откладывают деньги под конкретную цель (в 2024 г. - 55%). А 18% респондентов признались, что откладывали или отменяли крупные траты из-за роста цен и неопределенности доходов, что на 4 процентных пункта выше прошлогоднего уровня.

В опросе участвовало 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.