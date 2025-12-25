"Ушкуйник": потери среди операторов дрона "Князь Вандал" минимальны

Гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев уточнил, что точку запуска беспилотника трудно обнаружить из-за отсутствия внешних признаков, а сам БПЛА не пеленгуется в радиоэфире

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Чисто потерь среди операторов оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" (КВН) минимально. Об этом ТАСС в интервью заявил генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Здесь есть очень важный момент - то, над чем специально работают наши инженеры. Но во многом на нашей стороне особенности технологий. <…> Поэтому, да, число потерь среди операторов, применяющих КВН, действительно минимально. Но мы идем дальше в этом направлении. Наша задача - сделать место работы оператора как можно более безопасным, спрятать его поглубже и отвести подальше от килл-зоны. В этом направлении мы работаем все время, потому что сберечь жизнь оператора - безусловный приоритет для нас", - сказал Чадаев.

Глава "Ушкуйника" назвал факторы, которые обуславливают такое явление. "Для того, чтобы уверенно управлять дроном на радиоуправлении, у тебя должна быть выносная антенна, наземный пункт управления, который сложно скрыть и который может вычислить враг. Среди прочего есть и радиоэфир, а значит, возможность сканирования в радиоэфире. В случае с КВН оператор может сидеть вообще под землей. Нет никаких внешних признаков того, что в этой точке находится пункт запуска. Также дрон не пеленгуется в радиоэфире. То есть противник узнает о том, что в него прилетело, лишь за несколько секунд до того, как это случается", - отметил он.

По словам Чадаева, когда оптоволоконных дронов применялось мало, теоретически была возможность отследить местоположение расчета по оптоволоконному кабелю. "Мы с обеих сторон пробовали отследить момент запуска по остающейся леске. Но поскольку на полях сражения сейчас все просто опутано оптоволокном, в настоящее время этот способ неэффективен", - подчеркнул специалист.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.