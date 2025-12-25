Сбер первым в РФ подтвердил безопасность биометрических сервисов на госуровне

Банк получил полный комплект заключения финрегуляторов, сообщили в кредитной организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сбербанк получил полный комплект заключений регуляторов, которые подтверждают надежный уровень защиты биометрических сервисов банка: сервиса "Оплаты улыбкой" и биометрической системы контроля и управления доступом в здания (СКУД). Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации.

Как выяснил ТАСС, безопасность биоэквайринга и биометрического доступа подтверждена заключением Федеральной службы безопасности Российской Федерации одного из ключевых регуляторов в области защиты информации в стране. Таким образом, Сбер первый и единственный в России подтвердил безопасность сервисов коммерческой биометрической системы в соответствии с ФЗ № 572 (закон об идентификации и аутентификации с использованием биометрии).

Получение сертификата подтвердил представитель Сбера. "Заключение ФСБ России является дополнением к полученному ранее аттестату соответствия требованиям защиты ФСТЭК России (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - прим. ТАСС), что свидетельствует о соответствующем закону уровне безопасности хранения и обработки данных в биометрической системе банка, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать покупки улыбкой", подчеркнули в кредитной организации.

Аттестат ФСТЭК банк получил также первым на отечественном рынке в начале 2025 года.

Сбер является крупнейшим разработчиком и поставщиком биометрических сервисов в стране, предоставляя технологии биометрического эквайринга для оплаты товаров и услуг (только за 2025 год россияне совершили по биометрии порядка 195 млн транзакций с помощью сервиса Сбера "Оплата улыбкой"), биометрического контроля доступа (СКУД) и других биометрических сервисов.