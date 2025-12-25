В "Лемана про" рассказали, как изменился рынок новогоднего декора

Спрос на отдельные категории товаров сохраняется, однако в целом в денежном эквиваленте рынок праздничных украшений для дома сократился примерно на 15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россияне стали покупать меньше новогодних украшений в 2025 году. В денежном выражении рынок новогоднего декора сократился примерно на 15% по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют данные сети гипермаркетов "Лемана про", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В денежном выражении рынок новогоднего декора сократился примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом россияне продолжают украшать дома - спрос на отдельные категории товаров сохраняется", - говорится в исследовании.

По словам руководителя направления категории "Сад" компании "Лемана про" Никиты Новоселова, одной из главных причин сокращения объема рынка стал погодный фактор - отсутствие снега в центральной части России в начале сезона повлияло на новогоднее настроение клиентов, в итоге они отложили покупки на более поздний срок. "Кроме того, искусственные елки в этом сезоне покупают реже - их продажи снизились примерно на 9% по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

При этом интерес покупателей к отдельным товарным категориям сохраняется. Так, хорошую динамику продаж показывают елочные украшения, светодиодные фигуры, декоративные фонари и камины. Продажи фонарей и каминов выросли за год примерно на 10%. В остальных категориях спрос остался на уровне прошлого года, сказано в тексте.

Наибольший объем покупок новогоднего декора приходится на Москву и Московскую область - около 30%. На втором месте Санкт-Петербург с долей в 13%. В число регионов с высоким спросом также входят Красноярск, Казань и Новосибирск. Жители северных регионов чаще выбирают LED-гирлянды с теплым светом, а жители южных - с холодным, отметили эксперты.