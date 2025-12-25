В Рязанской области создадут бизнес-парк для высокотехнологичных МСП

Инвестиции в проект оцениваются в 440 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бизнес-парк для высокотехнологичных малых и средних предприятий (МСП) создадут на территории "Аэрокосмической инновационной долины" в Рязанской области к концу 2027 года. Инвестиции в проект оцениваются в 440 млн рублей, сообщил ТАСС губернатор региона Павел Малков.

"На территории "Аэрокосмической долины" создаем бизнес-парк "Агни" для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в высокотехнологичных отраслях. Ввод бизнес-парка в эксплуатацию планируем в четвертом квартале 2027 года", - сказал глава региона.

Ожидается, что в бизнес-парке "Агни" разместятся 23 резидента, которые создадут около 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 440 млн рублей.

Как сказал губернатор, "Аэрокосмическая инновационная долина" - один из самых молодых инновационных научно-технологических центров в стране. При этом по привлечению резидентов он уже вышел в лидеры. "Сегодня резидентами центра стали 127 компаний. Такую динамику связываем со специализацией долины на наиболее востребованных и перспективных направлениях. Это проекты в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, электроники и радиотехники", - сказал Малков.