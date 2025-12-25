"Сонный туризм" вошел в топ-5 слов года в сфере туризма

В первую пятерку также вошли "агротуризм", "энотуризм" и "соло-путешествия", говорится в исследовании сервиса бронирования отелей и квартир "Островок" и системы мониторинга и анализа "Медиалогии"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Сонный туризм" вошел в рейтинг пяти главных слов в сфере туризма по итогам 2025 года. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" и российской системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа "Медиалогия" (текст есть у ТАСС).

"Сонный туризм - формат велнес-отдыха, ориентированного на восстановление организма через крепкий сон, вызывал повышенный интерес у россиян в 2025 году. По данным "Островка", в каждом десятом отзыве на отели и апартаменты гости упоминали качество матрасов, подушек и других условий для комфортного сна", - отмечается в исследовании.

Эксперты провели анализ русскоязычного сегмента социальных медиа и выявили топ-5 слов, которые чаще всего встречались в социальных сетях в контексте туризма в 2025 году. Исследование проводилось с 1 января по 9 декабря 2025 года. Лидером по числу упоминаний стал термин "глэмпинг". В топ-5 также вошли "агротуризм", "энотуризм" и "соло-путешествия".

"Энотуризм набирает все большую популярность среди россиян. По данным "Островка", число бронирований размещения в ряде популярных винодельческих регионов России за апрель - ноябрь 2025 года выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса к винному туризму подтверждают и другие отраслевые оценки: посещаемость виноделен в стране увеличивается в среднем на 25% в год, а потенциал этого направления остается высоким", - подчеркнули авторы исследования.

Соло-поездки также продолжают занимать большую долю в общем турпотоке. В 2025 году на бронирования для одного туриста в российских отелях и апартаментах приходилось до 30% всех путешествий. "Данные Российского союза туриндустрии также подтверждают эту тенденцию: в 2025 году спрос на туры для одного человека вырос на 18,6% по сравнению с прошлым годом", - добавили эксперты.