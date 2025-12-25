Серышев: в Сибири в 2025 году собрали рекордное количество зерна

По словам полпреда президента России в СФО, урожай составил почти 19 млн тонн

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Сбор зерна в Сибирском федеральном округе составил почти 19 млн тонн в 2025 году. Об этом сообщил на итоговом заседании полномочный представитель президента в округе Анатолий Серышев.

"Уже не первый год наши сибирские аграри демонстрируют рекордные урожаи. В этом году мы собрали почти 19 млн тонн зерна. Урожайность с гектара сопоставима с традиционно аграрными областями страны", - сказал он.

Полпред отметил, что в округе в этом году также за год вырос экспорт на 3%. "Достойный результат. Налажены связи со странами Азии, Южной Америки. Продукция пользуется большим спросом", - подчеркнул он.

В 2024 году, несмотря на сложные погодные условия, сибирские аграрии собрали около 17 млн тонн зерна, что на 12% больше показателя 2023 года.

Сибирь - важный сельхозрегион России, поскольку обеспечивает около 18% общероссийского производства зерна, мяса и молока. Наличие плодородных черноземных почв на юго западе и обширных угодий позволяет региону играть существенную роль в продовольственном обеспечении страны.