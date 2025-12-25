ФАС признала необоснованной жалобу на конкурс по Чуйскому тракту

На этот же конкурс ранее уже поступала жалоба от "Кемеровоспецстроя" из-за разницы в цене, написанной словами и указанной цифрами, позднее она была отозвана

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала необоснованной жалобу компании "СДС-строй" на условия конкурса по реконструкции участка Чуйского тракта, в которой утверждалось, что в документации не учтено повышение ставки НДС. Об этом сообщается на портале ЕИС "Закупки".

Компания оспаривала действия заказчика - ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" - при проведении конкурса на сумму 19,9 млрд рублей. "СДС-строй" указывала, что извещение о закупке сформировано без учета повышения ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года, что могло привести к ненадлежащему исполнению будущего контракта, срок реализации которого рассчитан на 2026-2029 годы.

Комиссия ФАС, рассмотрев жалобу, установила, что на момент размещения извещения 24 ноября 2025 года действовала ставка НДС 20%, и заказчик действовал в соответствии с действовавшим законодательством. "Ставка НДС не является существенным условием контракта и может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения без изменения цены контракта", - говорится в решении ФАС, размещенном на портале.

О торгах

Конкурс на реконструкцию участка Чуйского тракта в Майминском районе Республики Алтай (км 454 - км 475) с начальной максимальной ценой почти в 20 млрд рублей был объявлен федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай". По итогам торгов была подана только одна заявка от компании, предложившей цену в 19,4 млрд рублей.

Ранее на этот же конкурс уже поступала жалоба от "Кемеровоспецстроя" из-за разницы в цене, написанной словами и указанной цифрами, позднее она была отозвана после исправлений заказчиком.