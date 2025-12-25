Хуснуллин: все запланированные на 2025 год мероприятия в Донбассе и Новороссии выполнены

Проведено финансирование всех запланированных работ на уровне 99%, сообщил вице-премьер

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Запланированные на 2025 год мероприятия по развитию и восстановлению регионов Донбасса и Новороссии выполнены. Об этом журналистам по итогам открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В целом, поставленные задачи [по восстановлению и развитию регионов Донбасса и Новороссии] перед регионами, перед правительством выполнены. Мы провели финансирование всех запланированных работ на уровне 99%. Это хороший процент, не во всех регионах Российской Федерации мы можем такую финансовую дисциплину обеспечить", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что за прошедшие три года порядка 25 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии были построены или реконструированы. Кроме того, отремонтировали 7,2 тыс. км дорог. "Набрали хорошие темпы по дорогам - как по федеральным, так и по региональным - строительство обхода Мариуполя, Азовское кольцо. Мы подписали меморандум с каждым регионом, где Росавтодор, руководители регионов, я утвердили, прописали каждую дорогу, каждую улицу, когда они будут отремонтированы", - добавил он.

Хуснуллин также указал на активный рост экономики и развитие промышленности в регионах Донбасса и Новороссии. "Рост налогов в этом году достаточно серьезный с территорий. Несколько сотен миллиардов уже собрано налогов, это тоже идет на восстановление регионов", - сказал вице-премьер.