Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии выдали порядка 7 тыс. льготных ипотечных кредитов

В этих регионах начала работать льготная ипотечная программа под 2%, сообщил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. льготных ипотечных кредитов выдано в регионах Донбасса и Новороссии за все время действия программы. Об этом журналистам по итогам открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас действительно льготная ипотечная программа под 2% начала работать [в регионах Донбасса и Новороссии]. Мы выдали где-то порядка 7 тыс. кредитов. Пока это мало", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что поставленная задача подразумевает строительство в регионах Донбасса и Новороссии порядка 1 млн кв. м. "Для этого у нас 89 застройщиков отобраны, определены площадки, общий градостроительный потенциал на этих площадках - 4,5 млн [кв. м]. Наша задача - выйти на темпы строительства не ниже среднероссийских, а в стране мы по итогам этого года где-то введем 0,73-0,75 кв. м на человека. Это высокий объем ввода [жилья] на душу населения, один из [самых] высоких в мире", - добавил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии необходимо увеличивать объемы строительства. "Учитывая низкую обеспеченность жильем, плохое качество жилья, <…> часть жилья разрушена в ходе проведения специальной военной операции, конечно, мы должны строить в разы больше", - отметил он.

О льготной ипотеке

Льготная ипотечная программа на покупку жилья в новостройках заработала в регионах Донбасса и Новороссии с января 2023 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину распространить льготную ипотеку под 2% на вторичный рынок жилья в этих регионах, соответствующий механизм заработал в конце апреля того же года.