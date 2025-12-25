Мишустин: потенциал развития авиаперевозок в России полностью не раскрыт

Для этого необходимо создать надежную основу долгосрочного планирования, заявил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Потенциал развития в России авиационных перевозок еще не в полной мере раскрыт, для этого в том числе необходимо создать надежную основу долгосрочного планирования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

"Потенциал развития авиационных перевозок пока еще в полной мере не раскрыт. Есть еще над чем работать. Здесь нужно добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов, чтобы создать надежную основу для долгосрочного планирования перевозок и в том числе для того, чтобы люди могли четко видеть свои перспективы, в случае если они отправляются в путешествие либо планируют какую-то поездку", - отметил председатель правительства.

По его словам, еще есть над чем работать в вопросе развития авиасообщения между российскими регионами, а также между РФ и другими странами. "Она (Россия - прим. ТАСС) большая. Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что надо связанность страны сделать доступной. И в том числе очень важно сделать это на международных направлениях. Особенно в странах, в которых сейчас растет поток, в частности в Китай, в другие дружественные страны", - подчеркнул премьер.