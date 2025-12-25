Чехия заплатила за вакцины против COVID-19 порядка €800 млн

В Минздраве республики сообщили, что препараты по действующим контрактам страна будет получать до конца 2026 года

ПРАГА, 25 декабря. /ТАСС/. Чехия с начала пандемии COVID-19 закупила вакцины от этого заболевания на сумму 19 млрд крон (около €800 млн). Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения республики Мартин Новотный.

"Общая стоимость вакцин, предохраняющих от ковида, составила до сих пор около 19 млрд крон", - приводит слова Новотного информационное агентство ČTK.

Чехия, согласно действующим контрактам с фармацевтическими компаниями, будет получать вакцины до конца 2026 года. В 2026 году в республику должно поступить 900 тыс. единиц таких препаратов, за которые предстоит заплатить 500 млн крон (примерно €20 млн).

Вакцинация против COVID-19 началась в Чехии пять лет назад. За это время было сделано более 19,5 млн прививок. В течение последнего года в республике было использовано менее 227 тыс. единиц вакцин.