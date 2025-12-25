"Аэрофлот" перевез 480 тыс. пассажиров на маршрутах в Геленджик и Краснодар

Совокупная частотность по этим направлениям составляет 88 рейсов в неделю, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" перевез 480 тыс. пассажиров в сообщении с Геленджиком и Краснодаром после возобновления работы аэропортов, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Безусловно, одним из значимых событий на российском рынке перевозок в этом году было открытие двух закрытых аэропортов - это Геленджик в июле этого года и Краснодар в сентябре этого года. Уже достигнутый объем перевозок - 480 тысяч пассажиров по этим двум городам. Мы оперативно восстановили оба эти направления", - сказал он.

Как уточнил Александровский, совокупная частотность по ним составляет 88 рейсов в неделю, уточнив, что из Краснодара выполняются еще маршруты в другие страны. "Это Армения - в Ереван, [Объединенные] Арабские Эмираты - Дубай, Египет - в два города и Турция - Стамбул", - добавил он.