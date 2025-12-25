Торгпред РФ указал на желание Индии развивать связи с Россией в АПК

Андрей Соболев также отметил интерес Нью-Дели к сотрудничеству с Москвой в легкой и пищевой промышленности

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /ТАСС/. Индия обозначила растущий интерес к развитию сотрудничества с Россией в агропромышленном комплексе, а также в секторах легкой и пищевой промышленности. Об этом заявил ТАСС торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев.

"Со стороны Индии обозначается растущий интерес к развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе, а также в секторах легкой и пищевой промышленности, что открывает дополнительные возможности для расширения взаимной торговли и кооперации", - сказал он.

Параллельно, по его словам, фиксируется устойчивый интерес индийских компаний к расширению присутствия на российском рынке. "В проработке находятся несколько инвестиционных и кооперационных инициатив в сферах машиностроения, металлургии, поставок промышленного оборудования и технологий, в том числе с ориентацией на локализацию и создание совместных предприятий", - сказал он. По его словам, Индия и Россия большую часть двусторонних операций уже проводят в рублях и рупиях, доля расчетов между двумя странами в национальных валютах уже превысила 90%, став "одним из ключевых элементов устойчивости и адаптации российско-индийской торговли к изменившимся внешним условиям".

Соболев отметил, что Москва и Нью-Дели определили приоритетные направления сотрудничества - энергетику, машиностроение, металлургию, химическую и фармацевтическую промышленность, информационные технологии, транспорт и логистику, а также горнорудный сектор. "Эти отрасли обладают высоким потенциалом для масштабирования кооперации и создания устойчивых цепочек добавленной стоимости", - подчеркнул торговый представитель России.

По его словам, для малого и среднего бизнеса наибольший интерес представляют ниши в машиностроении, поставках оборудования и комплектующих, ИТ-решениях, фармацевтике и услугах. "Форматы локализации производства и участия в совместных проектах позволяют МСП интегрироваться в крупные двусторонние проекты", - отметил торгпред РФ.

Он напомнил, что в Индии уже реализуются и находится в различной стадии проработки несколько десятков проектов с участием российских компаний, охватывающих такие сектора, как нефтехимия, химическая промышленность, промышленное машиностроение, производство транспортной техники, металлургия и горно-шахтная техника. "Речь идет как о крупных инвестиционных инициативах, так и о проектах по локализации производства, созданию сборочных и сервисных мощностей, ориентированных на внутренний рынок Индии и рынки третьих стран", - уточнил Соболев. Значительная часть этих проектов синхронизирована с национальными программами Индии Make in India ("Делай в Индии") и Atmanirbhar Bharat ("Самодостаточная Индия").