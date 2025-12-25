"Аэроклуб": продолжительность командировок россиян выросла почти на 20%

При этом число перелетов сократилось на 8%.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средняя продолжительность командировок россиян в 2025 году выросла на 19% по сравнению с годом ранее, при этом число перелетов сократилось на 8%. Об этом говорится в исследовании компании "Аэроклуб", лидера рынка делового туризма и поставщика IT-решений для индустрии. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Одним из ключевых трендов стало увеличение средней продолжительности командировок на 19%: за год она выросла на один день и достигла пяти дней, при этом число перелетов сократилось на 8% вследствие оптимизации тревел-политик. Доля билетов, купленных за три недели и ранее, выросла на 12% и достигла трети всех продаж (24% в 2024 году). Бронирования "в последний момент" - за неделю до вылета и менее - сократились: объем таких билетов уменьшился на 14%, а доля снизилась до 36% против 39% годом ранее", - рассказали эксперты.

Также в компании отметили изменение географии командировок - две столицы уступают регионам, где наблюдается рост деловой активности. Путешествия в Москву сократились на 15%, тем не менее, на нее пришлась четверть всех деловых перелетов (27% в 2024 году). На рейсы в Санкт-Петербург спрос снизился на 22% и его доля упала до 9% (11% годом ранее). При этом Северная столица стала городом с самой короткой средней продолжительностью командировок - три дня. Число перелетов в Сочи сохранилось на уровне 2024 года, как и доля 5%. Средняя длительность командировок в этот город составила пять дней.

Согласно исследованию, в десятку наиболее востребованных направлений также вошли: Красноярск (+3% к 2024 году), Екатеринбург (-11%), Казань (-7%), Иркутск (+6%), Новосибирск (+1%), Уфа (+1%) и Тюмень (-3%). В ряде регионов фиксируется значительный рост длительности командировок: в Благовещенске среднее пребывание достигло 12 дней (+11%), в Новосибирске увеличилось на 65%, до 7,5 дней, а в Уфе - на 40% (8,4 дня).

Представители нефтегазовой отрасли и энергетики остаются наиболее активными деловыми путешественниками: их доля составила 18% (17% в 2024 году) при снижении объема поездок на 3%. Ретейл сократил командировочную активность на 20%, его доля уменьшилась до 14% (17% годом ранее). Добывающая промышленность увеличила объем командировок на 15%, а доля индустрии в общем объеме командировок выросла до 11% (9% в 2024 году), добавили в компании.