Новак заявил, что экономика России растет в три раза быстрее европейской

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская экономика растет в три раза быстрее, нежели экономика еврозоны. Это подтверждает рост ВВП, который у РФ составил за три года 9,7% против 3,1% у стран еврозоны, указал вице-премьер РФ Александр Новак.

В интервью телеканалу "Россия-24" Новак отметил, что в этом году, несмотря на все неопределенности в мировой экономике, торговые войны, беспрецедентное санкционное давление, экономика РФ показала свою устойчивость.

"За девять месяцев темпы роста валового внутреннего продукта составили 1%. Это соответствует прогнозной траектории Минэкономразвития. Если говорить за три года в целом, то темпы роста составили 9,7%. <...> Что такое 9,7%, если сравнивать с еврозоной, например: там за три года темпы роста составляют всего 3,1%, то есть российская экономика растет в три раза быстрее", - подчеркнул вице-премьер.