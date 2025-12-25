В Ленинградской области Wildberries откроет новый логистический центр

В рамках открытия первой очереди его площадь составит 95 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Красном Бору в Ленинградская области, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С 26 декабря объект уже будет доступен для приемки сверхгабаритных товаров. В ближайшее время логоцентр также откроется для приемки и хранения других категорий товаров - об этом мы дополнительно сообщим партнерам на портале продавцов Wildberries", - говорится в сообщении.

Логистический комплекс расположен в Тосненском районе, г. п. Красный Бор Ленинградской области. В рамках открытия первой очереди площадь логоцентра составит 95 тыс. кв. м, а при полном запуске - 154 тыс. кв. м. В операционной зоне комплекса будет установлено современное оборудование.

Планируется установка трех вертикальных автоматических сортировщиков, применение конвейера для транспортировки товаров внутри склада и использование роботов для перемещения паллет. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован в первой половине 2026 года.

Развитие логистической инфраструктуры в Ленинградской области - один из ключевых приоритетов компании. Открытие нового логоцентра значительно усилит инфраструктуру не только в регионе, но и во всем Северо-Западном федеральном округе. Новый комплекс станет важным элементом логистической сети, связав северные регионы с центром России и другими субъектами страны.

Кроме того, новый комплекс создаст дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса в регионе. Продавцы смогут выгоднее делать поставки в логоцентр, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.