Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты

В компании сообщили, что делать это можно не чаще раза в год

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ David Goldman

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Американская компания Google добавила функцию, которая позволит пользователям ее сервиса Gmail изменять адрес своей электронной почты. Об этом говорится на странице поддержки сервисов Google.

"Вы можете выбрать новый адрес. Он должен заканчиваться на @gmail.com", - указано на сайте. Отмечается, что делать это можно не чаще раза в год.

После смены адреса старая электронная почта станет дополнительной, а новый адрес - основным. Письма будут приходить на оба аккаунта. Также сохранятся все данные: письма, фотографии и пр. К старому адресу можно будет вернуться в любой момент.