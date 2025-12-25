Новак: власти видят снижение цен на нефтепродукты в опте и на АЗС

Вице-премьер назвал таргетом изменение цен на заправках не выше уровня инфляции в течение года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Цены на нефтепродукты в опте и на АЗС значительно снизились, власти РФ сохраняют таргет по росту цен на топливо на заправках не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В настоящее время ситуация абсолютно спокойная. И на оптовом рынке цены значительно скорректировались вниз. И мы видим даже на автозаправочных станциях частичное снижение цен. В целом наш таргет, что цены на заправках должны меняться не выше уровня инфляции в течение года в соответствии с ростом затрат, издержек, налогов и так далее", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".