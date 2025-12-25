"Русгидро" подготовила Хабаровскую ТЭЦ-4 к выдаче тепла

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В вводу в эксплуатацию готовы шесть водогрейных котлов на Хабаровской ТЭЦ-4 группы "Русгидро" после успешного завершения комплексных испытаний. Это генерирующее оборудование может выдать потребителям тепловую энергию в объеме не менее 1 080 Гкал/ ч, сообщили в компании.

"Возводимая тепловая электростанция заменит Хабаровскую ТЭЦ-1, которая эксплуатируется уже 70 лет и является крупнейшей в Хабаровском крае. Проектная мощность Хабаровской ТЭЦ-4 составляет 410 МВт и 1 389 Гкал/ч", - подчеркнули в "Русгидро".

В качестве топлива на станции будет использоваться природный газ. Оборудование было изготовлено российскими производителями. Завершение строительства ТЭЦ и ее ввод в эксплуатацию запланированы на середину 2027 года при условии соблюдения сроков поставки оборудования.

Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 - это один из шести приоритетных проектов "Русгидро" по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока. Их реализация позволит снизить нарастающий энергодефицит в объединенной энергосистеме регионе, обеспечить растущие нагрузки электропотребления и создать условия для развития региона.

Общая электрическая мощность шести энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая - более 2 500 Гкал/ч.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).