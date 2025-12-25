Серпуховский лифтостроительный завод заменит более 4 тыс. лифтов в Подмосковье

В многоквартирных домах планируется поставить новые лифты на общую сумму более 8,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Московской области подписал офсетный контракт с Серпуховским лифтостроительным заводом (СЛЗ), в рамках которого будет произведена замена более 4 тыс. лифтов в многоквартирных домах региона на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Офсетный контракт предполагает встречные инвестиционные обязательства между участниками сделки. СЛЗ в рамках контракта вложит 400 млн рублей в модернизацию предприятия и увеличение производственных мощностей. Правительство Московской области заинтересовано в качественном обновлении лифтового фонда, развитии собственных производств, создании и поддержании рабочих мест. Все эти условия обеспечиваются в рамках заключенного договора", - привели в тексте слова вице-губернатора региона Владислава Мурашова.

Уточняется, что офсетный контракт заключен между Серпуховским лифтостроительным заводом (СЛЗ) и региональным фондом капремонта до 2032 года. Согласно его условиям, в многоквартирных домах Подмосковья планируется поставить свыше 4 тыс. новых лифтов различной грузоподъемности от 400 до 1 000 кг на общую сумму более 8,5 млрд рублей.

Как добавили в пресс-службе, обновление лифтового парка будет проводиться по региональной программе капитального ремонта и в соответствии со стандартом - после 25 лет службы.

В свою очередь в пресс-службе Серпуховского лифтостроительного завода добавили, что в результате заключения контракта предприятие ожидает одна из мощнейших волн модернизации с момента вхождения в состав ГК "Садовое кольцо". В настоящее время СЛЗ занимает лидирующую позицию по внедрению инноваций в лифтостроительной отрасли. Так, в прошлом году совместно со студией дизайна Артемия Лебедева завод разработал и запустил производство первого отечественного интеллектуального лифта. В декабре 2025 года на заводе приступили к тестированию лифтов с системой рекуперации энергии.

"В текущем году мы запустили производство инновационных систем хранения ТБО, лифтов на ремне и лифтов рюкзачного типа, начали активно внедрять ИИ. У нас сильный инженерный состав и много амбициозных планов, связанных с дальнейшим развитием", - процитировали в компании генерального директора Геннадия Перегудова.