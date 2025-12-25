Армения готова взять у РФ из концессионного управления участки железных дорог

Речь идет об участках в направлении Ерасха, Иджевана и Ахурика

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 25 декабря. /ТАСС/. Армения готова взять у российской стороны из концессионного управления участки железных дорог в направлении Ерасха, Иджевана и Ахурика. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались 5 декабря на отдельной встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава армянского правительства отметил, что Армения считает важным хотя бы на первом этапе провести восстановительные работы на участках железных дорог в Тавушской области до станции Иджеван, от границы Армении и Азербайджана до участка Ерасх и от границы Турции с Арменией до станции Ахурик. "Мы надеемся, что российские партнеры эти работы осуществят по возможности быстро. Если с этим возникнут какие-то препятствия, какие-то иные вопросы возникнут - вы знаете, что эти участки находятся в российском концессионном управлении. Я также выразил готовность правительства Армении взять обратно из концессионного управления эти участки и восстановить их за государственные средства, если вдруг выяснится, что у Российской Федерации есть какие-то проблемы с надлежащим восстановлением этих участков или [РФ] видит какие-то проблемы", - сказал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что повестка переговоров с российским лидером была обнародована его пресс-службой, обсуждались в целом позитивные процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, а также возможности, которые они откроют для отношений Армении с Россией, для Евразийского экономического союза и так далее.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - стопроцентная дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги". 13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно документу, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.