Чемезов рассказал, как двигатель пятого поколения улучшит Су-57
09:50
обновлено 10:10
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перспективный двигатель пятого поколения "Изделие 177" позволит повысить скорость и дальность истребителя Су-57. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
"У него ресурс гораздо больше, выше скорость, дальность больше, характеристик достаточно много хороших", - сказал он журналистам перед заседанием Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.
Ранее в Ростехе сообщили, что истребитель Су-57 поднялся в небо с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177". Двигатель был специально создан Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) для применения в авиационных комплексах пятого поколения.