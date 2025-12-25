Лихачев допустил встречу с Гросси в феврале

Глава Росатома предположил, что он с руководителем МАГАТЭ в январе по телефону освежит оценку ситуации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Очередная встреча главы Росатома Алексея Лихачева с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси может состояться в феврале 2026 года. Об этом глава госкорпорации заявил журналистам.

"Думаю, что в январе мы в формате телефонных переговоров освежим, что называется, нашу оценку ситуации. На февраль мы готовим так называемые межведомственные переговоры. Это когда Гросси привозит с собой руководителей всех направлений МАГАТЭ, а с российской стороны вместе с Росатомом сидит Ростехнадзор, министерство иностранных дел, наша служба, отвечающая за физическую безопасность, Росгвардия, войска РХБЗ", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что на таких переговорах "всегда российская делегация выступает как единое целое". И прежде чем начать диалог с МАГАТЭ, вырабатывается четкая скоординированная позиция, которую затем доносят до международных партнеров.

Консультации Лихачева и Гросси 14 ноября 2025 года в Калининграде были седьмыми по счету. Впервые город стал местом их встречи 1 апреля 2022 года.