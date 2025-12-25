Чемезов: почти все военные самолеты оснастят двигателем пятого поколения

Он будет многофункциональный, заявил глава Ростеха

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Практически все военные самолеты будут оснащены перспективным двигателем пятого поколения. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Этот двигатель мы будем устанавливать потом на все самолеты Су-30, Су-35, Су-57. То есть он такой будет многофункциональный, использоваться практически для всей нашей военной авиации", - сказал он перед заседанием Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.