МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Получить сертификат типа на двигатель ПД-35 планируется минимум через два-три года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Я думаю, что года 2-3 - это минимум еще", - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется получить сертификат типа на двигатель ПД-35.

Силовую установку планируется использовать в основном для больших самолетов типа Ил-96, дальнемагистральных.