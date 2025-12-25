Росатом готов к международному сотрудничеству по направлению энергии с ЗАЭС

Речь идет о крупных потребителях - ЦОДах, майнинговых фермах, энергоемких предприятиях, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Росатом готов к международному сотрудничеству по направлению энергии с Запорожской АЭС крупным энергопотребителям в рамках коммерческой деятельности. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Все, что касается коммерческой деятельности, продажи электричества, расположения рядом со станцией каких-то крупных энергетических потребителей, будь то ЦОДы (центры обработки данных - прим. ТАСС), майнинговые фермы, какие-то энергоемкие перерабатывающие предприятия - мы готовы здесь к сотрудничеству, в том числе международному", - сказал он.