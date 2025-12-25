Шохин: бизнес заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки

Встреча с президентом РФ прошла 24 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бизнес на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 декабря заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки. Об этом этом журналистам сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Что касается вчерашней встречи, мы обсуждали макроэкономические вопросы, в частности, <…> может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года", - сказал Шохин.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых на фоне замедления темпов роста цен. Вместе с тем регулятор указал на рост инфляционных ожиданий, который может осложнить достижение целевых показателей по инфляции.