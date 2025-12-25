Грузооборот по Северному морскому пути за девять месяцев составил 31 млн тонн

Вице-премьер Александр Новак отметил, что около 80% поставок приходится на энергоресурсы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Грузооборот по Северному морскому пути за январь - сентябрь 2025 года составил 31 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Северный морской путь активно развивается, по итогам девяти месяцев вышли на уровень грузооборота по Северному морскому пути 31 млн тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам вице-премьера, около 80% поставок приходится на энергоресурсы. "В основном это продукция энергетическая - сжиженный природный газ, поставки нефти - это 80 процентов грузооборота", - отметил он.

Новак назвал Севморпуть очень перспективным маршрутом с точки зрения эффективности поставок и подчеркнул, что власти сейчас решают задачи по обеспечению необходимой инфраструктурой, судами, спутниками связи, а также вопросами безопасности. "Это целый комплекс огромных задач, которыми сегодня занимается правительство и будет продолжать это делать, потому что это стратегическая задача, и это обеспечивает развитие внешнеэкономических связей, торгового оборота и снижение издержек наших производителей и грузоотправителей", - сообщил Новак.