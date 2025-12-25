Сенатор Двойных: аграрный комитет в 2025 году активно поддерживал рыбную отрасль

В частности, для добросовестных пользователей рыболовных участков предусмотрена процедура безконкурсного перезаключения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Большая часть законотворческой деятельности комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в 2025 году была направлена на поддержку рыбной отрасли, в том числе рыболовных предприятий. Об этом рассказал председатель комитета Александр Двойных.

"Большую часть законопроектной деятельности мы направили на поддержку рыбной отрасли и добросовестных рыболовных предприятий. Совет Федерации внимательно следит за данной темой", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета CФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в период осенней сессии 2025 года и планам на 2026 год.

Рыбная отрасль, по словам Двойных, получила серьезную поддержку комитета. "Для добросовестных пользователей рыболовных участков предусмотрена процедура безконкурсного перезаключения таких участков. Мера своевременная", - объяснил он.

Сенатор также напомнил, что объем потребления рыбы в стране до сих пор не достиг минимальных рекомендованных Минздравом норм. "И перед нами стоит задача увеличения потребления, увеличения доступности, улучшения качества рыбной продукции", - добавил Двойных.

На "Итогах года" президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне едят недостаточно рыбы, страна не дотягивается до норм в этой части. По словам Путина, необходимо улучшать логистику при поставках рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны и развивать отрасль.