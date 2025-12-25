Никитин: в России почти треть транспортных организаций используют ИИ

По словам министра транспорта РФ, ведомство также начало внедрять технологии искусственного интеллекта и в собственную деятельность

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 30% транспортных организаций в России уже применяют технологии искусственного интеллекта в своей работе, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью телеканалу "Россия-24".

"По нашим оценкам, порядка 30% транспортных организаций, а транспорт - это 6% ВВП и 5 млн человек. То есть 30%, это много, уже используют искусственный интеллект в своей работе. Мы хотим, чтобы эта цифра была больше, и активно в этом содействуем", - сказал он.

Никитин также добавил, что Минтранс РФ начал внедрять технологии искусственного интеллекта и в собственной деятельности.