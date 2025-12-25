Шапша: механизм целевой подготовки кадров должен стать более гибким

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры" отметил, что можно облегчить доступ к этому механизму для бизнеса, который доказал свою социальную ответственность

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Целевая подготовка кадров должна стать более гибкой, в том числе можно облегчить доступ к этому механизму для бизнеса, который доказал свою социальную ответственность. Такое предложение на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ высказал председатель комиссии по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Рабочая группа поддерживает необходимость повышения гибкости этого механизма и ответственности всех участников, как одну из мер - предлагает облегчить доступ к целевой подготовке кадров для бизнеса, который доказал свою социальную ответственность", - сказал он.

Шапша отметил, что привлечение к целевому набору социально ответственного бизнеса позволит привлечь внебюджетные средства и повысить эффективность государственных расходов на образование.