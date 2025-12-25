Григоренко: сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен в 2026 году

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия, которую можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Валерий Мельников/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сервис быстрой посадки на поезд по биометрии, как ожидается, станет широко доступен в I квартале 2026 года, говорится в сообщении аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Сервис испытывается на трех маршрутах: Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново, Москва - Кострома. В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2026 года", - рассказали в аппарате.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия, которую можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому. Сама идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника, при этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность: по паспорту или с помощью биометрии.

По словам Григоренко, сервис посадки на поезд не отменяет паспорт и не навязывает новые форматы, а использование биометрии остается личным выбором пассажира.

Сервис быстрой посадки на поезд - часть платформы "Мигом", реализуемой на базе государственной Единой биометрической системы. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу без паспорта, подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, безбарьерного прохождения предполетных проверок, самообслуживания в МФЦ и ряд других.