"Обнинсктех" станет центром компетенций для проектов Росатома

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры" Владислав Шапша также подчеркнул, что развитие кадрового потенциала является ключевым условием для реализации прорывных технологических проектов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинсктех" станет глобальным центром формирования компетенций для реализации проектов "Росатома". Об этом на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинсктех" <…> станет глобальным центром формирования компетенций для реализации проектов "Росатома" и в России, и за рубежом. И для всего мира это будет демонстрация открытости и лидерства России в этой сфере", - сказал он.

Шапша подчеркнул, что развитие кадрового потенциала является ключевым условием для реализации прорывных технологических проектов для становления цифровой экономики и внедрения искусственного интеллекта.