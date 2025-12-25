Модернизацию Сочинской и Джубгинской ТЭС планируют завершить к 2031 году

В планах расширение и замена оборудования на станциях

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Сочинскую и Джубгинскую теплоэнергостанции (ТЭС) модернизируют до 2031 года, сообщил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества.

"[По Сочинскому району] есть планы по расширению существующей Джубгинской ТЭС, [а также] по замене оборудования и расширению Сочинской ТЭС. Все эти планы должны быть реализованы до 2031 года", - сказал Афанасьев.

Он также отметил, что соответствующие компании прорабатывают все вопросы, связанные с модернизацией двух ТЭС.

Сочинская ТЭС - один из ключевых объектов энергетики города, она была введена в эксплуатацию 20 декабря 2004 года. Джубгинская ТЭС расположена в поселке Дефановка Туапсинского района Краснодарского края. Ввод станции в 2013 году был направлен на решение проблемы регионального энергодефицита и покрытия пиковой нагрузки во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.